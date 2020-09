Febbre a 90 – Buona la prima? Puntata bagnata, puntata fortunata, riascolta il podcast della seconda stagionale

Le prime impressioni sulle partite fin qui disputate? Lo abbiamo chiesto ai nostri opinionisti storici e ad una grande novità di quest’anno, sperando di poter ascoltare le sue disamine più spesso. Tanto calciomercato e qualche notizia fresca fresca arrivata durante la diretta

PER RIASCOLTARE LA SECONDA PUNTATA DI FEBBRE A 90 CLICCA QUI

Le voci suadenti, pedanti, affascinanti, irritanti (dipende da chi le ascolta) dei vostri Marco Fabio Ceccatelli e Federico Di Placido hanno aperto, come ogni lunedì pomeriggio, il salotto di Febbre a 90 a personaggi di spicco del mondo dello sport e non solo. L’apertura alcolica del nostro Renato De Filippi, disperso nella movida salentina e già in estasi per il gioco di Pirlo; l’immarcabile Valerio Barberi de Ilmilanista.it che è sgusciato con classe fra sette argomenti contemporaneamente, un’anguilla di primo livello; ritorno col botto del vice direttore di Passione del Calcio Glauco Dusso, sommo esperto di campionato cadetto e scaramantico DOC; “il miglior amico di Under” Alessandro Sticozzi di Passione del Calcio e Centro Suono Sport, che ogni volta ci stupisce con qualche aneddoto spiazzante; il panzer Alex Cicchetti, che non le ha mandate a dire a nessuno, Brave Heart!

Per intervenire in diretta con messaggi whatsapp, anche vocali, il numero è il 3491202271

Per seguirci su Instagram CLICCA QUI

Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook per curiosità e notizie dal nostro mondo preferito, quello del calcio https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/