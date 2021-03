Scudetto, il Milan si riporta a -3, ma oggi è big match Inter- Atalanta; la Juventus con Morata ribalta una Lazio in crisi; Roma e Napoli, scatti Champions

Il duello titanico fra le due regine dei Navigli prosegue senza esclusione di colpi. La prova del nove sarà lo scontro fra l’Inter e la Dea di questa sera. Come sempre in studio i vostri Marco Fabio Ceccatelli (Cittaceleste.it) e Valerio Barberi (IlMilanista.it) daranno voce alle ugole preziose dei nostri illustri ospiti.

La nostra apertura con il grandissimo Federico Terenzi (Cittaceleste.it) che proverà a risollevare gli animi dei tifosi della Lazio dopo le ultime batoste. Non sarà solo nell’impresa. Ad accompagnarlo Marcello Baldi (Lazialità), Alex Cicchetti (Uniti e Compatti) e Luca Clementi (LaPresse). Largo spazio al big match di questa sera fra Inter e Atalanta con gli alfieri nerazzurri Alessandro Sticozzi (TMW Radio) e Marco Macca (FCInter1908.it). Analisi dettagliate sulla Juventus, che si prepara per il ritorno di Champions con il Porto, a cura di Renato De Filippi (Febbre a 90). Dulcis in fundo il forum rossonero con Simone De Bari (IlMilanista.it) e le chicche di Valerio Campagnoli (Passionedelcalcio.it) e la sua rubrica Tutto Molto Bello.

Seguiteci su Instagram e su Facebook

Commentate la diretta su Facebook, leggeremo i vostri messaggi e cercheremo di rispondere in maniera esaustiva.

Rimane attivo il servizio dei messaggi whatsapp, anche vocali, al numero 3491202271