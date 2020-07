Febbre a 90 – Arrivederci a settembre! Riascolta l’ultima punta della stagione in streaming

Già ci mancano i nostri radioascoltatori e i nostri opinionisti, ma saremo off appena un mese e torneremo con il nostro circo di personaggi da avanspettacolo

Se me l’avessero detto qualche ora fa non avrei mai pensato di riuscire a smaltire undici collegamenti telefonici in due ore insieme al grandissimo Federico Di Placido. Abbiamo ripercorso tutta la stagione di Febbre a 90 insieme ai protagonisti principali della nostra squadra, rivivendo emozioni indicibili. Mi è sembrato di vivere del mondo incantato di Big Fish con in ordine sparso i vari Renato De Filippi, Francesco Verduchi, Luca Clementi, Valerio Barberi, Michele Zoffranieri, Alessandro Cicchetti, Alessandro Sticozzi, Cesare D’Agostino, Severino Niro, Erika Streppa, Luca Missori.

Una squadra da scudetto che meriterebbe anche di trionfare in Champions, arrivederci a settembre da Febbre a 90. Buona vacanze!

