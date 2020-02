Dalla lite con Kepa al Chelsea, ai trofei persi col Napoli, fino alla richiesta d’aiuto ai senatori bianconeri

Febbraio non è proprio il mese in cui le squadre di Maurizio Sarri esprimono il proprio potenziale calcistico. Infatti sin dai tempi in cui allenava in Serie C, il tecnico toscano ha collezionato la maggior parte delle sue sconfitte in questo mese. Sei su dodici stagionali, un anno fa al Chelsea, ma anche il K.O. contro la Juventus nel 2016 allo Stadium: il match in cui fu decisivo il gol di Zaza e che al Napoli è costato lo scudetto.

Simone Zaza ha appena scagliato in porta il suo tiro che infliggerà al Napoli di Sarri la sconfitta

Una “maledizione” quella del “febbraio Sarriano” che ha dato i suoi “frutti” anche nelle coppe europee e sempre ai tempi del Napoli: battuto dal Real Madrid in Champions League nel 2017 e dal Lipsia in Europa League un anno dopo. Una sconfitta quest’ultima, che ha mandato in fumo uno degli obiettivi stagionali del Napoli, nonostante la vittoria per 3-1 al ritorno in Germania.

Un periodo nero che per quest’anno – sentendo Sarri – è finito a Verona, vista anche la vittoria di domenica contro il Brescia. Ma l’interrogativo di fondo riguarda proprio lo stesso Sarri : chissà se invece questo mese e le relative sconfitte collezionate negli anni, non denotino i limiti dello stesso tecnico toscano sulla gestione del gruppo. Limiti che ha ammesso anche Sarri in una conferenza stampa, nella quale diceva di aver chiesto aiuto ai senatori bianconeri.

Per sua fortuna marzo si avvicina e il suo mese nero sta per finire: almeno quest’anno non ha ancora perso uno degli obiettivi stagionali.

Fonti foto: Repubblica.it; il bianconero.com

Leonardo Tardioli