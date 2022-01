Fatih Terim abdica, di nuovo finita col Galatasaray

Le dimissioni erano nell’aria e sono arrivate, l’Imperatore non è più l’allenatore del club turco che ha allenato a più riprese, quattro per la precisione, e con cui ha vinto i trofei più importanti

Chissà se sarà davvero finita questa volta. Nel pomeriggio Fatih Terim ha deciso che il suo tempo al Galatasaray era finito. Il tecnico, conosciuto anche in Italia alla guida di Fiorentina e Milan, dopo i risultati poco lusinghieri fin qui ottenuti in questa stagione ha presentato le sue dimissioni. L’eliminazione dalla Coppa di Turchia a fine dicembre contro il Daenizlispor, che milita nella serie B turca, è stata la pietra tombale della sua quarta esperienza con i giallorossi di Istanbul. Gli unici sorrisi per il Galatasaray sono arrivati dall’Europa League. Lì ha vinto il girone (in cui era inserita la Lazio) qualificandosi agli ottavi. Per il resto, oltre alla già citata eliminazione, le delusioni in campionato hanno portato la compagine al dodicesimo posto in classifica. Terim sarà comunque ricordato come uno tra i tecnici più vincenti del club. Nel suo palmares 8 campionati, 3 coppe nazionali, 5 supercoppe di Turchia e la storica Coppa Uefa nel 2000.

Glauco Dusso