Fatal Verona: arriva la prima sconfitta stagionale per Mourinho

I padroni di casa si sono imposti per 3-2 sui giallorossi al termine di un secondo tempo in cui è successo praticamente di tutto

Un super gol di Pellegrini di tacco, poi, nell’ordine, Barak, Caprari e Faraoni – con in mezzo un clamoroso autogol di Ilic. E’ successo di tutto nella sfida tra scaligeri e i capitolini, la prima di Igor Tudor sulla panchina veneta. Un esordio molto positivo dunque per il croato, mentre fortemente negativa è stata la serata vissuta dallo Special One, alla sua prima sconfitta sulla panchina giallorossa.

L’ex della partita Gianluca Caprari esulta dopo il gol del momentaneo 2 a 1 a favore dei padroni di casa

Mourinho – fresco di festeggiamenti per la sua 1000esima panchina in carriera – si è imbattuto nel primo insuccesso della nuova avventura alla guida della Roma. Una sconfitta che ha messo in risalto alcune criticità del club capitolino, solamente intraviste nelle precedenti partite.

In primis, l’assenza di un’alternativa valida a Rick Karsdorp come terzino destro. Visti e considerati i problemi tecnici e di ambientamento di Reynolds, terzino statunitense sempre più escluso dai meccanismi giallorossi – e finito addirittura in tribuna al Bentegodi, nonostante fosse l’unico a disposizione di Mourinho visti gli infortuni di Vina e Spinazzola –, appare più che mai necessario un intervento sul mercato. Al posto dell’americano infatti è stato portato in panchina il giovanissimo Filippo Tripi, difensore centrale e mediano adattato a terzino nel corso della pre-season. Che sia questo un segnale neanche troppo velato alla dirigenza, rea di non essere riuscita in estate a cedere Santon e a mandare Reynolds in prestito, così da acquistare un terzino che potesse dare una mano in caso di assenza di Karsdorp?

Un altro spunto di riflessione non può che riguardare i 3 gol subiti in 14 minuti di gioco, i quali stridono con le statistiche precedenti, che parlano invece di sole 4 reti in 540′. A cosa si può imputare tale dato? L’esperimento di inserire Shomurodov e Abraham contemporaneamente in campo non ha portato i frutti sperati e le sostituzioni apportate a partita in corso non hanno cambiato l’esito del match. La scelta di lasciare Mkhitaryan in panchina non ha dunque aiutato in questo senso e il suo ingresso al 65esimo, al pari di quello di El Shaarawy e di Carles Perez qualche istante dopo, non ha dato la svolta sperata.

Tuttavia, nonostante la Roma non abbia riportato a casa i 3 punti, l’insuccesso contro il Verona può lasciare qualche risvolto positivo in vista del resto della stagione dei giallorossi. In primis, il momento di grazia vissuto da Lorenzo Pellegrini, giocatore ormai imprescindibile nel nuovo assetto voluto da Mourinho; inoltre, la certezza che oltre al capitano giallorosso anche altri calciatori non possono rimanere in panchina dal primo minuto, o si rischia di incorrere nella sconfitta come in partite del genere. Lo Special One ora è avvisato.

Fonti foto: SkySport, Eurosport, chiesadiTotti.com

Fabrizio Scarfò