Fatal Giappone per la Germania: Flick esonerato dopo la sconfitta in amichevole

Tempo di decisioni importanti per la federazione tedesca che ha deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico dopo la débâcle di sabato sera

La Germania sarà il Paese che ospiterà il prossimo europeo ma la situazione all’interno della nazionale tedesca non è per niente rosea. Anzi, ieri è stato deciso di esonerare Hans Flick dopo l’ennesima prestazione deludente. Sabato sera a Wolfsburg la squadra teutonica ha subìto un umiliante 4-1 dal Giappone che è stato decisivo per la posizione del commissario tecnico. Un solo match vinto nel 2023 e uno spogliatoio non proprio al settimo cielo hanno convinto la federazione a un cambio sulla panchina tedesca. Domani l’amichevole con la Francia che vedrà alla guida il direttore sportivo Rudi Voeller, c.t. a interim. Al più presto si cercherà il nome che dovrà dare una scossa alla nazionale tedesca. Non è escluso che si possa contattare anche un tecnico straniero, sarebbe la prima volta per la Germania.

Glauco Dusso