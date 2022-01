Fares, stagione finita. Tegola Torino che lo aveva ufficializzato venerdì

Niente da fare per il neo acquisto dei granata che finisce anzitempo la sua annata. Il giocatore era stato ufficializzato da pochissimi giorni

Brutta tegola in casa Torino con il laterale Fares KO per la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore arrivato in prestito dalla Lazio era stato ufficializzato nella giornata di venerdì. Niente da fare dunque per lui che dovrà stare ai box per parecchio tempo. Dunque, il club granata dovrà ritornare sul mercato per trovare un suo sostituto. Nelle prossime ore, il ragazzo sarà sottoposto a operazione chirurgica per capire più nello specifico i tempi di recupero. Tanta sfortuna dunque per il giocatore che sperava in una avventura diversa al Torino dopo le negative esperienze con Lazio e Genoa.

Sandro Caramazza