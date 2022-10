Fallimento Spagna in Champions League: solo il Real Madrid agli ottavi di finale

Incredibile delusione per la Liga che porta solo i blancos alla fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie

Flop storico per la Spagna in questa edizione della Champions League; mai da quando c’è stata la riforma che ha portato fino a quattro rappresentanti dello stesso paese in Champions c’era stato un numero così basso di qualificate alla fase successiva. Il Real Madrid campione in carica è l’unica che è riuscita a staccare il biglietto per gli ottavi, tra l’altro senza brillare in uno dei raggruppamenti più facili della competizione. Le altre tre compagini ossia Siviglia, Barcellona e Atletico Madrid sono state tutte eliminate con quest’ultima che addirittura rischia di arrivare quarta. Gran fallimento per un calcio che ha dominato per anni in Europa e che ora appare ridimensionato almeno per palcoscenici tanto prestigiosi.

Fonte foto: minutonequen.com

Alessandro Fornetti