Fabrizio Miccoli condannato definitivamente a tre anni e mezzo di carcere

L’ex capitano del Palermo è stato giudicato colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso, così ha sancito la Cassazione

Una vicenda giudiziaria lunga e complicata, arrivata al suo epilogo dopo più di un decennio: l’ex attaccante del Palermo e della nazionale italiana Fabrizio Miccoli è stato condannato in via definitiva a tre anni e mezzo di carcere per l’estorsione aggravata commissionata nei confronti di Mauro Lauricella, figlio del boss Antonino Kalsa, anche lui condannato di recente a sette anni di galera. Tramite il suo avvocato, Miccoli ha già chiesto l’applicazione di misure alternative, ma inevitabilmente sconterà una parte della pena dietro le sbarre. Una triste parabola quella dell’ex fantasista rosanero, cominciata con le intercettazioni in cui insultava Giovanni Falcone e terminata ieri, davanti alla Corte di Cassazione, insieme probabilmente alla sua carriera calcistica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)