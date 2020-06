Fabio Cudicini: Il Ragno Nero italiano

Triestino dell’ottobre 1935, grande dinoccolato portiere del Milan campione d’Europa 1969. Esordì nel Ponziana (seconda squadra della città natale), ha giocato tra il 1955 e il 1972 con le maglie dell’Udinese, della Roma, del Brescia e con i rossoneri. Vincitore, nel 1962, del Premio Combi come miglior portiere serie A. Da professionista ha giocato 438 partite tra tutte le competizioni. In carriera ha vinto otto trofei: 1 Campionato di serie B (’55-’56), 1 Scudetto (’67-’68), 2 Coppe Italia (’63-64 e ’71-’72), 1 Coppa delle Fiere (’60-’61), 1 Coppa delle Coppe (’67-’68), 1 Coppa dei Campioni (’68-’69) e 1 Coppa Intercontinentale (’69)

In una sera inglese, dell’aprile 1969, gli affibbiarono il nome che segnò tutta la sua carriera. Parata dopo parata, miracolo dopo miracolo, quelli del Manchester United, che fossero tifosi o giocatori iniziarono a capirlo e nacque la leggenda di “The Black Spider”, sulle orme di Yashin. Fabio Cudicini fortissimo portiere del Milan della seconda era Rocco, quella che costeggiò gli anni della rivoluzione giovanile tra il ’68 e il ’72, aveva vinto l’anno prima il suo nono scudetto e ora nella buia Manchester giocava, con la maglia nera come il grande leone russo, per l’accesso alla finale di Coppa Campioni nella Madrid del Jamon Serrano e del vino Rojo.

Attaccavano a testa bassa gli uomini di Matt Busby e Stiles, Law, Best, Charlton sembravano i Bravi di Don Rodrigo, famelici di gol e intimidatori. Il Manchester United doveva segnare tre reti per ribaltare il 2-0 subito all’andata ottenuto sotto la regia di “Giannino” Rivera, per farlo aveva cercato il patto col diavolo. Non quello rossonero degli uomini milanisti sia chiaro, ma quello vero, Mefistofele in persona. E il grande angelo caduto nella perdizione dei piaceri aveva organizzato lo scenario da girone dantesco: volava di tutto sopra la testa dei giocatori, dal ferro alla ghisa. Uno di questi materiali colpì in testa Fabio Cudicini che stramazzò a terra. Lo soccorsero il dottor Monti, Rocco e i compagni. Lui si rialzò senza fare un fiato e divenne il Ragno Nero italiano.

E’ stata questa la grande vittoria di Nereo Rocco, credere nelle qualità di un Cudicini ormai trentaduenne e per molti destinato al viale del tramonto. L’esperienza di Brescia d’altronde era stata amara: diciotto partite giocate su trenta, una salvezza in A risicata, nessun laccio con la città. Era amareggiato Fabio da Trieste e ancora riviveva dentro di lui il pianto triste dei suoi occhi al momento di lasciare Roma dopo aver discusso con Oronzo Pugliese, il Mago di Turi. A Roma aveva vinto la Coppa delle Fiere e la Coppa Italia, ma nessuno dopo l’infortunio all’anca credeva più in lui. Nessuno tranne il Paròn. Una sera si ritrovarono in una tipica osteria del Carso triestino, e si sa mangiando si scoprono le persone e tutto può nascere in termini di intese. Pronti via e Rocco gli dice: «I me ga dito che a Roma no te gaveva vota de lavorar», sembra la fine e invece è l’inizio di un grande sodalizio sportivo.

Anziché Dino Zoff, che il Milan voleva acquistare, arriva per 30 milioni “Cudicio” e inizia a parare tutto con le mani e con i piedi, anticipando l’era di Garella. E’ alto 1,91 cm, Gianni Brera lo ribattezza “Stralongo” e per il grande Nereo è Rosenthal, pregiato e fragile come le famose porcellane dell’epoca. E’ questo Cudicini e para con classe a mani nude, nobilitando al massimo il gesto tecnico che è più difficile da eseguire perché basta un sincrono in meno e ti ritrovi con le dita lussate dalle cannonate di Riva o Chinaglia, di Boninsegna o John Charles. Lui, invece, diventa l’ultimo baluardo della linea Maginot milanista e di Anquilletti, Rosato e Schnellinger, il riferimento. Come a Roma quand’era l’alfiere del guerriero Losi, anche a Milano emerge la sua filosofia di parata: il grande portiere – ha sempre detto – è quello che fa facili le cose difficili. Per questo negli ultimi anni ha ammirato Sportiello, Viviano e nel calcio internazionale Courtois, perché li vedeva dei portieri “ragionatori” com’era lui.

La filosofia di parata in un portiere è importante, perché marca la carriera e specializza il gesto tecnico. A questa sua idea Cudicini deve il primato dell’imbattibilità a San Siro di ‘1170 minuti nella stagione ’68-’69, quella dell’Europa e del mondo colorati di rossonero. Grazie all’interpretazione ordinata del ruolo visse le notti magiche di Birmingham, Glasgow e Madrid respingendo sulla linea gli assalti del Birmingham, del Celtic e dell’Ajax di Cruijff. Oltre ai piedi e alla essenzialità, l’altra sua caratteristica era il posizionamento. Gliel’aveva insegnata Beppe Bigogno a Udine, legandolo con le corde ai pali fino alle otto di sera per insegnargli a prendere la giusta posizione. Quando Rocco in una gara del primo turno della Coppa Coppe ’67-’68 contro il Levski Sofia lo fece giocare gli disse: «Fazo zigar ti solo perché te xe alto e xe quel mona de Asparuhov» Il mitico Gundi, come lo omaggiano ancora oggi i bulgari di ogni dove, era lo Stoichkov dei giorni nostri: pericoloso e astuto. Il Milan vinse, Cudicini parò e capì che era ancora un grande portiere. Vai, dunque, mitico Cudicio anche se non hai mai giocato in nazionale per via di mostri sacri come Zoff, Albertosi, Sarti, Ghezzi, Buffon, sei stato grandissimo. Sei stato il Ragno Nero italiano.

Matteo Quaglini