Fabio Cannavaro in trattativa con l’Adana Demirspor

L’ex capitano azzurro campione del Mondo 2006 può ritornare ad allenare, dopo l’esperienza negativa al Benevento. Lo vuole il club in cui milita Balotelli

Fabio Cannavaro pronto a ritornare in sella. Dopo la deludente esperienza al Benevento in Serie B, il campione del Mondo 2006 nonché Pallone d’Oro è in trattativa con i turchi dell’Adana Demirspor. Il club, che già in passato è stato allenato da allenatori italiani, tra cui Vincenzo Montella -oggi CT della Turchia qualificata ad Euro 2024 – lavora intensamente per convincere Cannavaro. Nell’Adana milita come calciatore Mario Balotelli. Per Cannavaro si tratterebbe della quinta esperienza all’estero dopo le due volte al Guangzhou e le parentesi Al-Nassr, Tianjin Quanjian e Nazionale Cinese.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw