Fa Cup: il Liverpool batte ancora il Chelsea ai rigori e conquista la coppa

Dopo la Coppa di Lega, altro successo dei Reds dal dischetto contro i Blues, Mount sbaglia ad oltranza e Tsimikas segna

Il calcio è fatto di corsi e ricorsi storici, anche all’interno della stessa stagione, e sebbene il passato non scenda in campo può condizionare quei momenti che sono decisivi nel far andare le partite in un senso o nell’altro. Quest’anno Chelsea e Liverpool si sono affrontate in due finali di coppa diverse, entrambe vinte dai Reds ai rigori dopo regolamentari e supplementari terminati 0-0 (l’ultima volta sabato scorso). Se contiamo anche il campionato, sono quattro i pareggi nelle tre competizioni inglesi, equilibrio pressoché totale spezzato solo dai tiri dagli undici metri.

Sebbene anche questa finale di Fa Cup sia terminata a reti bianche, non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo sin da subito comincia la girandola di occasioni da una parte e dall’altra, con le difese delle due squadre messe sotto stress dalla qualità degli attacchi avversari, soprattutto quello dei Reds. La migliore chance per i Blues capita sui piedi di Alonso, fermato bene da Alisson in uscita, mentre per il Liverpool c’è Diogo Jota che si rende pericoloso dalla distanza. La prima frazione emette una brutta notizia per la formazione di Klopp, Salah esce per infortunio ed ora rischia di saltare anche la finale di Champions League. Nella ripresa l’inizio è ancora più scoppiettante, con due occasioni a testa per entrambe le squadre e due legni colpiti rispettivamente da Alonso e Diaz. Nel finale dei regolamentari meglio il Liverpool, che sfiora il gol in più circostanze (clamoroso l’errore sotto porta di Robertson a sei minuti dal termine) ma non riesce a concretizzare, portando di nuovo la contesa ai supplementari. La sfortuna colpisce ancora una volta i ragazzi di Klopp, dato che anche van Dijk è costretto ad uscire per infortunio. I trenta minuti aggiuntivi sono tesi, intensi, ma entrambe le compagini si rendono meno pericolose. L’attesa nervosa è ancora una volta tutta per i calci di rigore, che, come in Carabao Cup regalano emozioni intense: sbaglia Azpilicueta, sbaglia il quinto penalty decisivo Mané, si va ad oltranza, Alisson para il tiro di Mount, Tsimikas invece segna e regala l’Fa Cup al Liverpool.

Ottavo successo nella competizione per i Reds, che agganciano al terzo posto nell’albo d’oro il Tottenham e lo stesso Chelsea, ancora lontani il Manchester United (a quota 12) e l’Arsenal (a quota 14). Poco male per Klopp, che conquista il secondo titolo stagionale ed è ancora in lizza per un clamoroso poker. Il prossimo fine settimana, infatti, c’è l’ultima giornata di campionato, il 28 la finale di Champions League. L’impresa è difficile, ma per questo Liverpool nulla è impossibile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)