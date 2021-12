Ex talenti europei alla ribalta: Atletico Mineiro campione dopo 50 anni!

Non vinceva dal 1971, nel weekend scorso ecco il secondo titolo della sua storia grazie al contributo di diversi calciatori che si erano affermati in Europa anni fa, alcuni passati anche dalla serie A italiana

Ci è voluta una rimonta ma alla fine è stata festa. Rovesciando lo svantaggio di 2-0 contro il Bahia, l’Atletico Mineiro vince il Brasileirao dopo 50 anni. Il 3-2 finale consegna il secondo titolo nazionale ai bianconeri. La curiosità di questa squadra sta nel fatto che sia composta da diversi giocatori che hanno militato nei campionati europei, anche a grandi livelli, ora tornati in patria. Non è esente la nostra serie A. Come dimenticare Dodô, terzino sinistro portato in Italia dalla Roma e passato poi all’Inter e alla Sampdoria. Inoltre ecco Edu Vargas meteora nel Napoli ma molto attivo soprattutto con la nazionale cilena. Infine il meno ricordato, stiamo parlando di Guilherme Arana, prestito dal Siviglia e fugace apparizione sulla fascia sinistra dell’Atalanta, poi rispedito al mittente. Passando al resto d’Europa nomi molto importanti hanno traghettato la squadra di Cuca al successo. In primis Hulk, possente attaccante prima del Porto e poi dello Zenit, dove ha messo insieme più di 150 gol. Parentesi altrettanto fruttuosa in Cina a Shanghai e poi il rientro in Brasile. Da non dimenticare anche Diego Costa che dopo stagioni devastanti con Atletico Madrid e Chelsea si è affievolito proprio con i colchoneros trovando collocazione in patria (nonostante per il calcio abbia scelto la nazionale spagnola). Altri profili in rosa Mineiro, meno altisonanti, passati dal vecchio continente sono Nathan, Mariano, Junior Alonso, Allan e Tchê Tchê.

Glauco Dusso