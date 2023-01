Everton, Sean Dyche è il nuovo allenatore

Il club di Liverpool dopo l’esonero di Lampard si affida all’esperto manager per risollevare una situazione pesante

Cambio sulla panchina dell’Everton. Dopo un avvio di 2023 ed in generale una stagione disastrosa i Toffees decidono di esonerare Lampard e chiamare Sean Dyche, esperto tecnico già protagonista in Premier sulla panchina del Burnley. Lampard ha pagato la classifica assolutamente negativa dei suoi ex giocatori, addirittura ora diciannovesimi dopo venti giornate con appena 15 punti conquistati. A Dyche il compito di risollevare la squadra per raggiungere una salvezza sicuramente alla portata ma che non dovrebbe neanche rigurdare un club di prestigio come l’Everton.

Fonte foto: punditarena.com

Alessandro Fornetti