Everton, buone notizie: ridotta la penalizzazione in classifica

Tempo di lettura meno di un minuto

La squadra di Liverpool era stata punita a novembre con una penalizzazione di 10 punti in Premier League per violazione del Fair Play finanziario

Arrivano buone notizie per l’Everton. Il club di Liverpool, punito lo scorso novembre con una penalizzazione di dieci punti in classifica per violazione del Fair Play finanziario, ha vinto il suo ricorso. Penalità che è scesa da -10 a -6. I Toffees si trovano attualmente al quindicesimo posto in graduatoria, a quota 25 punti e a +5 dal Luton terzultimo. La squadra allenata da Mark Dyche si era comunque rialzata bene raccogliendo buoni risultati. Nell’ultimo match di Premier League, l’Everton ha pareggiato per 1-1 sul campo del Brighton di Roberto De Zerbi.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sport Face