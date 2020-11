Europeo e Scamacca, due sorrisi per il futuro dell’under 21

La vittoria con il Lussemburgo fa staccare il biglietto agli azzurrini per la prossima rassegna di categoria, ancora in luce l’attaccante del Genoa (2 gol) che sembra arrivato a maturazione dopo anni di gavetta

Traguardo raggiunto per l’Italia under 21 di Nicolato. La vittoria nell’ultimo match del girone A contro il Lussemburgo ha dato la matematica certezza della qualificazione all’europeo 2021. La rassegna si svolgerà in Ungheria e Slovenia. Il risultato finale, 4-0, blinda di fatto il primo posto azzurro nel proprio raggruppamento e mette in luce, se ancora ce ne fosse stato bisogno, alcune individualità importanti nelle fila della giovane Italia. Oltre alle reti di Marchizza e Pinamonti, che hanno arrotondato il punteggio, è Gianluca Scamacca, attaccante passato nell’ultimo mercato al Genoa, a segnare le altre due.

La gavetta è stata tanta per il bomber nato a Roma che compirà 22 anni il prossimo 1° gennaio. Tira i suoi primi calci nelle giovanili della Roma che però non crede fino in fondo in lui cedendolo al Sassuolo agli inizi del 2017. Con i neroverdi si mette in luce soprattutto con la primavera segnando e vincendo nel torneo di Viareggio. Dopo due piccole parentesi non fortunate alla Cremonese e allo Zwolle in Olanda è l’Ascoli a dargli maggiormente spazio nella passata stagione. Nel campionato cadetto riesce a dare il suo contributo alla salvezza dei bianconeri con 33 presenze e 9 gol. Con la maglia azzurra ha fatto tutta la trafila nelle varie categorie fino ad arrivare all’under 21 con cui ha collezionato dal 2018 11 presenze e sei gol.

Quest’anno particolare per tutti, però, ha segnato forse la svolta decisiva della carriera di Scamacca. Il Genoa, infatti, ha deciso di puntare su di lui. Davanti c’è molta concorrenza. Le prime punte del Grifone sono giocatori del calibro di Destro, Pjaca oltre che dell’immortale Pandev. Il centravanti romano ha aspettato il suo turno e infine ha sfruttato le occasioni che gli sono state date. Innanzitutto in Coppa Italia, quando nelle prime partite vengono schierati i giocatori che hanno giocato meno. Nel turno contro il Catanzaro mette a segno una doppietta. La soddisfazione più grande, però, arriva il primo novembre quando nel derby della Lanterna segna il gol dell’1-1, il suo primo in serie A, ripetendosi nella sconfitta con il Torino.

Gianluca Scamacca, quindi, dopo anni da promessa sta arrivando dove probabilmente merita. Il Genoa è un frullatore ma questo è il suo momento, dovrà essere bravo a non abbassare la guardia e continuare così. Sullo sfondo l’europeo con l’under 21 conquistato a suon di gol, ma per la definitiva consacrazione ci vorrà ancora un po’, dipende tutto da lui.

Glauco Dusso