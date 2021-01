Europeo 2020: dopo lo slittamento, un’altra possibile modifica

Non trova pace il campionato Euro 2020 slittato all’estate che verrà a causa della pandemia di coronavirus. Adesso si potrebbe passare dalle 12 sedi iniziali ad un sola

Il dilagarsi della pandemia di coronavirus ci ha insegnato sicuramente che c’è un mondo ante e post coronavirus. Un prima contraddistinto dalla consueta e tanto cara normalità, in cui le decisioni prese rimanevano pressoché inalterate, e un dopo decisamente imprevedibile, in cui programmare anche e soprattutto nel mondo del pallone diventa veramente cosa assai complicata. Prendiamo il caso dell’Europeo 2020, deciso e ufficializzato nel lontano 2012, rinviato all’estate che verrà e ancora oggetto di ampie discussioni.

Possibile modifica, da 12 sedi ad una

In occasione del 60°anniversario dalla nascita del torneo, la fase finale non avrà luogo in una singola nazione o due, bensì in 12 distinte città europee, quali: Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Bruxelles, Baku, Roma, Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Londra. La pandemia ha stravolto i piani dell’Uefa, che adesso sta seriamente pensando a trasformare il torneo itinerante nel solito campionato europeo da giocare in unica sede.

A svelarlo è stato il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che intervistato dal quotidiano bavarese Munchner Merkur, ha sostenuto che l’idea sul torneo a più sedi era stata decisa prima del coronavirus e che adesso le cose potrebbero cambiare, con il presidente dell’Uefa Ceferin che starebbe pensando a rimodulare il programma, passando da 12 a una sola città.

Entro il 5 marzo si saprà tutto

La decisione definitiva arriverà entro il 5 marzo, due mesi prima dell’inizio dell’Europeo, in programma dal 11 giugno al 11 luglio 2021, con match inaugurale allo stadio Olimpico di Roma tra Italia e Turchia, facenti parte del gruppo A. La finale dovrebbe, invece, essere ospitata dallo stadio Wembley di Londra. In attesa del responso finale, la speranza è che questo benedetto Euro2020(1), potrà giocarsi, scongiurando il famoso detto di Manzoniana memoria: “Sto matrimonio non s’ha da fare“.

Fonte foto: Uefa.com

Sandro Caramazza