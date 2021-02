Europei 2021: la Nazionale italiana non è tra le favorite

Nonostante un organico ben collaudato e coeso con le ultime amichevoli e le partite di Nations League che hanno confermato la striscia positiva della selezione azzurra

Le scommesse Europei 2021 parlano chiaro, l’Italia non è tra le favorite. Il ranking FIFA conferma quanto stiamo affermando in quanto la prestigiosa classifica, almeno per quello che riguarda le posizioni di vertice, è rimasta inalterata. L’Italia ha guadagnato solo due punti rispetto a qualche mese fa grazie alle vittorie contro Estonia, Polonia e Bosnia che hanno permesso alla nazionale di riguadagnarsi la decima posizione.

Davanti all’Italia: Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia e Belgio

I due punti dell’Italia non hanno intaccato minimamente gli equilibri di vertice laddove il Belgio del colosso Lukaku reduce da una super prestazione con la quale ha demolito i “cugini rossoneri”, resta l’assoluta favorita per l’Europeo, segue a ruota la Francia campione del mondo uscente trainata dal giocatore simbolo per eccellenza e sogno proibito delle grandi di mezza Europa, Kylian Mbappé.

Il team azzurro ha dimostrato grande personalità nel corso delle qualificazioni, Roberto Mancini è infatti il Commissario Tecnico che ha avuto il miglior rendimento dopo 27 gare secondo l’analisi completa dei vari ct che si sono susseguiti alla guida della Nazionale italiana.

Per tale ragione dopo le recenti prestazioni ci saremmo aspettati un miglioramento del ranking, ma probabilmente la nostra Nazionale paga ancora dazio per la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale, Russia 2018, una macchia che dovremo cancellare disputando un Europeo al massimo delle possibilità, ma non tutto il male viene per nuocere, l’Italia ha rialzato la testa rispetto a quel disgraziato 13 novembre 2017 e oggi risulta di nuovo nella top ten del calcio mondiale, ma non è un caso: nuova rosa, nuova direzione tecnica e scelte oculate.

Il ct ha dato spazio a tanti nuovi giocatori, la convocazione di Ciccio Caputo ad esempio ha dimostrato che accedere alla Nazionale è possibile anche per un bomber di provincia, ma che questa va conquistata con sudore, intelligenza e dedizione.

Toloi naturalizzato italiano, ora la nazionale è possibile

Notizia recente è quella che riguarda il talentuoso difensore Rafael Toloi classe 1990 e capitano dell’Atalanta. Tramite il suo club e attraverso la stessa FIGC Toloi aveva richiesto un cambio di nazionalità in virtù della cittadinanza ottenuta dal padre nei mesi scorsi. La FIFA ha accettato la richiesta ed ora Toloi potrebbe diventare una importante opzione difensiva per l’Italia di Mancini. Un pezzo pregiato che sta facendo bene con la squadra di mister Gasperini.

Gli oriundi portano bene

Toloi andrebbe ad unirsi agli altri oriundi già convocati in Nazionale da Roberto Mancini: Jorginho, Emerson Palmieri e Vincenzo Grifo.

A proposito di oriundi la mente torna al 2006 a quella Nazionale campione del mondo in cui un altro oriundo Mauro Germàn Camoranesi contribuì con anima e cuore ad uno strepitoso trionfo e che di certo non partiva con il favore del ranking Fifa.

Proprio come stavolta la Nazionale non parte favorita dai pronostici, ma tutta Italia è consapevole della forza di questa rosa e del suo tecnico, una personalità vincente che sta costruendo il team più solido mai visto da quell’indimenticabile 2006.

Fonte foto: CalcioeFinanza.it