Europa League: sarà Milan contro Roma ai quarti di finale

Tempo di lettura 3 minuti

Un approfondimento sulle doppia sfida con un accenno ai precedenti tra le due squadre e sul ranking Uefa

L’urna di Nyon ha parlato: sarà Milan contro Roma, altro incrocio tra italiane dopo la Champions League della passata stagione. L’andata si giocherà a San Siro l’11 aprile mentre il ritorno sarà la settimana seguente allo Stadio Olimpico. Questa sarà il 20esimo derby tra italiane, l’ottavo per i rossoneri che guidano questa speciale classifica e il terzo per i giallorossi che hanno perso i due scontri precedenti contro Inter (nel 1990-91 con il complessivo di 2-1) e Fiorentina (nel 2014-15 per un totale di 4-1). Questo scontro sarà però un inedito dato che le due squadre non si sono mai affrontate fuori dai confini italiani.

Nel nostro paese, Roma e Milan si sono affrontate 197 volte con i rossoneri che conducono con 84 vittorie contro le 51 giallorosse. In questa stagione è stata la squadra di Pioli a vincere in entrambe le gare per 1-2 e per 3-1 ma, soprattutto in casa Roma, sembra passata una vita considerando i cambiamenti che ci sono stati dopo l’esonero di Mourinho e l’ingaggio di De Rossi. Di conseguenza è difficile fare un pronostico ma penso e spero di assistere a due gare belle da vedere e che siano come uno spot del calcio italiano. Entrambi gli allenatori hanno comunque interesse nell’esprimere un bel gioco e, personalmente, ritengo che ci saranno in campo giocatori, come Dybala, Leao, Lukaku e Pulisic, tra i tanti, che daranno spettacolo. Inoltre, a conferma di ciò, c’è da dire anche che da ambo le parti c’è esperienza europea: il Milan sia storicamente ma anche grazie alla semifinale di CL dello scorso anno mentre la Roma è da qualche anno che si trova stabilmente alle fasi ad eliminazione diretta.

Banalmente, gli aghi della bilancia potrebbero essere le scelte che De Rossi e Pioli faranno per contrastare Leao e Dybala. I possibili raddoppi sul portoghese potrebbero liberare qualcuno mentre sono curioso di vedere la difesa del Milan sull’argentino. Nel 4-3-3 giallorosso Dybala parte sulla fascia destra dove troverà Theo Hernandez che, essendo molto bravo nella fase offensiva, potrebbe lasciare degli spazi al suo diretto avversario. Ovviamente essendoci molti altri giocatori di qualità in campo la differenza potrebbe farla qualcun altro, ma sono molto incuriosito nel vedere come i due allenatori proveranno a contrastare i migliori giocatori della squadra avversaria.

Per quanto riguarda il Ranking Uefa per club, la classifica che assegnerà il quinto posto per la Champions League, potrebbe essere un vantaggio il derby tra due italiane perché avremo sicuramente una squadra in semifinale che porterà punti importanti al nostro paese.

Appuntamento dunque all’11 aprile per Milan-Roma, l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina