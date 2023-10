Europa League: Roma, vincere con il Servette per restare a punteggio pieno

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi affrontano gli svizzeri per cercare di bissare la vittoria all’esordio

La Roma di Josè Mourinho torna in Euorpa ed affronterà gli svizzeri del Servette, sconfitti in casa all’esordio dallo Slavia Praga. I capitolini invece vogliono dar seguito al successo contro lo Sheriff per rimanere a punteggio pieno dopo due giornate ed indirizzare il girone. Mourinho farà del turnover e rinuncerà a Dybala, tuttavia sembra ancora Lukaku il favorito per giocare in attacco. Out anche Smalling e Llorente, probabile turno di riposo per Rui Patricio.

Fonte foto: ilromanista.eu

Alessandro Fornetti