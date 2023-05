Europa League: Roma, un piccolo grande vantaggio da gestire contro il Leverkusen

I giallorossi sfidano i tedeschi con l’obiettivo di raggiungere la seconda finale europea consecutiva

Dopo la Champions League è tempo di verdetti anche per l’Europa di secondo piano; la Roma, forte del vantaggio di misura ottenuto all’Olimpico, vola in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno, con il mirino puntato sulla finale di Europa League a Budapest. I tedeschi cercheranno di partire forte come all’andata ma dovranno essere più concreti di fronte ad una squadra molto solida come la Roma. Mourinho recupera El Shaarawy e Smalling rispetto ad una settimana fa, ma entrambi come anche Dybala sembrano inizialmente destinati alla panchina; Cristante è infatti favorito per giocare in difesa mentre l’attacco sarà sulle spalle di Pellegrini ed Abraham.

Fonte foto: calcionow.it

Alessandro Fornetti