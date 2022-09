Europa League: Roma, si riparte dalla Bulgaria

I giallorossi sfidano il Ludogorets nella prima giornata del torneo, con alte ambizioni sin da subito

Dopo la vittoria della Conference League la Roma sale di un ulteriore gradino ed è pronta a cimentarsi nell’Europa League sperando di ottenere grandi risultati. Il cammino parte oggi in Bulgaria contro il Ludogorets, l’avversario forse più semplice del girone composto anche da Betis Siviglia ed Helsinki. La Roma dovrà necessariamente partire bene per dimenticare la larga sconfitta in campionato contro l’Udinese e per iniziare sulla carta un dualismo con il Betis per il primato nel girone. Mourinho farà a meno di Abraham e Karsdorp concedendo un turno di riposo anche ad uno tra Matic e Cristante in mezzo al campo, in attacco pronto l’esordio da titolare per Belotti con Pellegrini e Dybala ad agire alle sue spalle.

Fonte foto: dituttoedipiu.altervista.org

Alessandro Fornetti