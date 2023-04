Europa League: Roma, sfida ad alta tensione contro il Feyenoord

I giallorossi ospiti in Olanda contro il club con cui hanno vinto la finale di Conference League

Torna anche l’Europa League dopo la Champions League ed oggi tocca a Roma e Juventus tra le squadre della nostra Serie A. I giallorossi sono attesi dal match contro gli olandesi del Feyenoord, in quello che sarà il primo incrocio dopo la finale di Conference League vinta dalla Roma a Tirana. Dopo quella partita e quelle nel doppio confronto del 2015 i rapporti tra le due compagini non sono dei migliori, tanto che sia all’andata che al ritorno non saranno presenti le tifoserie ospiti. Mourinho può contare su tutta la rosa a disposizione e l’unico dubbio sembra essere in avanti con il testa a testa tra Belotti ed Abraham per una maglia da titolare. Gli olandesi cercheranno di portarsi avanti in vista del ritorno all’Olimpico e la Roma dovrà giocare una gran partita per avere la meglio su un avversario sicuramente agguerrito.

Fonte foto: bongdaplus.vn

Alessandro Fornetti