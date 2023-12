Europa League: Roma, serve un miracolo per evitare i playoff

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi si sono messi nei guai ed ora non basterà vincere con lo Sheriff per evitare un turno aggiuntivo

La Roma di Mourinho torna in Europa League dove dopo un ottimo inizio nelle prime tre giornate ha rallentato pesantemente ed ora a meno di un miracolo sarà costretta a giocare il playoff contro una compagine che scende dalla Champions League. Non basterà infatti battere i moldavi dello Sheriff Tiraspol ma servirà anche che lo Slavia Praga perda in casa con il Servette o che in alternativa pareggi e la Roma vinca con tante reti di scarto. Mourinho è pronto al turnover e riproporrà Sanches e Aouar mentre in difesa sono indisponibili sia Mancini che Ndicka quindi è probabile che scelga di giocare a quattro. Davanti ci sarà ancora Lukaku vista la squalifica in campionato.

Fonte foto: blog.hibet.it

Alessandro Fornetti