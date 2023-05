Europa League: Roma, l’emergenza continua anche contro il Bayer Leverkusen

I giallorossi sfidano i tedeschi all’Olimpico per cercare l’ennesimo grande traguardo europeo

La Roma nelle ultime settimane, data l’incredibile sfortuna sul fronte infortunati, è stata costretta a selezionare gli sforzi dei giocatori più importanti, si veda l’impiego di Dybala, per arrivare alla semifinale europea contro il Bayer Leverkusen nelle migliori condizioni possibili. I giallorossi sono la compagine italiana che meglio si è comportata in Europa negli ultimi anni e questa è un’altra grande occasione per raggiungere una finale prestigiosa. Come detto Mourinho deve fare a meno di tanti elementi fondamentali e anche l’impiego di Dybala è più probabile a partita in corso; di contro i tedeschi cercheranno il blitz all’Olimpico per poi giocarsi il tutto per tutto tra le mura amiche giovedì prossimo. La Roma dovrà disputare una grande gara e gettare il cuore oltre l’ostacolo davanti ad uno stadio come sempre tutto esaurito.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti