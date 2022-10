Europa League: Roma, in Finlandia non si può sbagliare

I giallorossi sono costretti a vincere per sperare ancora nella qualificazione e giocarsi tutto nell’ultima sfida contro il Ludogorets

La Roma certamente non ha brillato nel cammino in Europa, ottenendo soli 4 punti in altrettanti match in un girone alla portata. Con il Betis imprendibile per i giallorossi, l’obiettivo diventa il secondo posto attualmente occupato dai bulgari del Ludogorets con tre punti di margine. In Finlandia contro l’HJK la Roma non può sbagliare per poi arrivare con delle chances nell’ultima sfida del raggruppamento. Mourinho farà poche rotazioni viste le tante indisponibilità e la necessità dei tre punti; in attacco si va verso la conferma della coppia Abraham-Belotti visto che mancherà anche Zaniolo squalificato oltre Dybala, mentre a centrocampo il ko di Matic costringe agli straordinari Cristante e Camara.

Alessandro Fornetti