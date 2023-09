Europa League, Roma: il cammino riparte dallo Sheriff Tiraspol

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi sognano un percorso come la scorsa annata ma con un finale diverso

La Roma di Josè Mourinho riparte in Europa dopo la beffa della scorsa stagione, quando venne sconfitta ai rigori contro il Siviglia. Quest’anno il girone comprende Sheriff, Slavia Praga e Servette e si inizierà proprio dalla trasferta in Moldavia. Mourinho farà diversi cambi rispetto alla squadra vista con l’Empoli a partire dal portiere, con Svilar che prenderà il posto di Rui Patricio. In attacco i favoriti per giocare dall’inizio sono El Shaarawy e Belotti, mentre a centrocampo potrebbe avere una chances Bove. Fondamentale vincere per indirizzare da subito un girone abbordabile e che non dovrebbe rappresentare troppe insidie per i giallorossi.

Fonte foto: today.it

Alessandro Fornetti