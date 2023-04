Europa League: Roma, grande spinta dell’Olimpico per rimontare il Feyenoord

I giallorossi sono attesi dalla grande sfida contro gli olandesi in cui dovranno essere perfetti se vorranno passare il turno

La Roma torna all’Olimpico dopo la sconfitta in Olanda della scorsa settimana con la consapevolezza di poter rimontare la situazione di iniziale svantaggio e accedere alle semifinali di Europa League. Per farlo però servirà una prova perfetta sia in difesa quanto e soprattutto in attacco, dove la squadra spesso fatica a concretizzare le occasioni che crea. Il risultato maturato in Olanda è stato sicuramente bugiardo ed i giallorossi sperano che con l’aiuto di uno stadio intero riesca un’altra rimonta dopo quella con il Salisburgo. Mourinho ritrova Dybala dal primo minuto accanto a Pellegrini con Belotti ed Abraham a contendersi la maglia per l’attacco.

Fonte foto: sportjudge.mx

Alessandro Fornetti