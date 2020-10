Europa League, Roma CSKA Sofia 0-0: i giallorossi non sfondano. Analisi e pagelle

Europa League, Roma CSKA Sofia 0-0: i giallorossi non sfondano. Analisi e...

La squadra di Fonseca conclude il suo secondo match europeo a reti inviolate, contro una buona squadra

Termina 0-0 Roma CSKA Sofia. All’Olimpico, zero pubblico e zero reti, nonostante qualche importante palla-gol sia da una parte che dall’altra. I giallorossi rimangono in testa al girone A, insieme al Cluj, che ha pareggiato 1-1 contro lo Young Boys.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youfa, Jeferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

Porte inviolate all’Olimpico

Tanto equilibrio e finora poche emozioni all’Olimpico tra Roma e CSKA Sofia. Il primo squillo della gara arriva al secondo minuto, con un tiro da fuori di Villar, respinto lateralmente dal portiere brasiliano con chiare origini italiane, Busatto. I bulgari però sono in partita e sfruttano gli ottimi break dei velocisti che hanno in avanti.

Al minuto 7′, è la punta Sowe a spaventare Pau Lopez, con un potente destro al lato. Lo scorrere delle lancette non accende il match, con la Roma che prova a fare la partita e il CSKA che gioca di ripartenza, difendendosi con ordine ai pochi attacchi giallorossi.

La più importante palla-gol del primo tempo arriva praticamente alla mezz’ora, con la traversa colpita da Mhkitaryan, dopo un bel suggerimento del giovane Villar. La prima parte di gioco termina dopo due minuti di recupero sul punteggio di 0-0.

Dzeko sbuccia il gol vittoria

La ripresa si apre con due cambi nelle fila giallorosse, fuori l’intraprendente Spinazzola e l’armeno Mhkitaryan, dentro Karsdorp e Pedro. I giallorossi fanno la partita ma faticano a costruire importanti occasioni da gol. Anzi, sono gli ospiti che al minuto 50′ sfiorano la rete del vantaggio dopo una clamorosa doppia occasione, con tiro finale di Antov in curva.

Fonseca manda in campo anche Pellegrini e Dzeko, ma è ancora il CSKA Sofia a rendersi pericoloso con Sowe, che trova l’ottima risposta di Pau Lopez. Il finale, però, è un monologo Roma, che ci prova prima con Pellegrini, la cui conclusione trova la buona respinta di Busatto e poi con Dzeko, che a porta spalancata non trova clamorosamente il pallone su assist al bacio di Pedro. Il match termina dopo quattro minuti di recupero sul punteggio di 0-0.

Roma che fa la partita ma non riesce e sfondare la porta bulgara. Poca lucidità sotto porta nel finale e qualche difficoltà nel costruire palle-gol.

I bulgari ottengono un ottimo pari, spaventando a più riprese i giallorossi. Qualche rimpianto per la doppia occasione divorata a inizio ripresa.

Pagelle

Pau Lopez: 6,5 Impegnato e non poco il portiere spagnolo, che nella ripresa salva la Roma dallo 0-1, grazie ad una grande parata su Sankhare.

Fazio: 6,5 Difende con ordine, tenendo bene anche la linea e vincendo il duello con il bulgaro Yonov.

Smalling: 6,5 Attenzione e personalità nel gestire il rapporto. Importante il suo rientro per Fonseca. Dal minuto 56′ Juan Jesus: 6 Entra con la giusta concentrazione e sfrutta la sua velocità in alcune chiusure.

Kumbulla: 6,5 Si comporta bene nel suo habitat naturale, la difesa a 3. Con personalità prova a far partire l’azione dai suoi piedi.

Bruno Peres: 6 Nel primo tempo fatica a tenere Mazikou, faticando anche a dare spinta ai suoi attacchi. Nella ripresa, cambia fascia e ha più spazi per proporsi in avanti.

Villar: 6,5 Buona gara del giovane spagnolo. Qualità nei piedi e gli grande visione di gioco. Bellissima la palla sulla traversa colpita poi da Mkhitaryan.

Cristante: 6 Da capitano gioca una partita sufficiente, facendo da metronomo e dettando i tempi alla squadra.

Spinazzola: 6,5 Il più intraprendente del primo tempo giallorosso. Crea superiorità numerica e manda costantemente al bar l’avversario Vion. Dal minuto 46′ Karsdorp: 6 Spinge tanto, ma non riesce mai a sfondare.

Carles Perez: 5,5 Non riesce ad essere dinamico e funambolico come suo solito. Esce con un fastidio muscolare. Dal minuto 75′ Pellegrini: 6,5 Entra molto bene, dando qualche ottimo pallone ai compagni e sfiorando la rete dopo una bella combinazione con Pedro.

Mhkitaryan: 6 Pericoloso con una traversa, ma si intende poco con l’altro trequartista Carles Perez. Dal minuto 46′ Pedro: 6,5 Da brio e velocità ad un attacco spento, servendo ottimi spunti.

Borja Mayoral: 5,5 Fa fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Busatto, lottando ma mai sfondando la retroguardia bulgara. Dal minuto 70′ Dzeko: 5,5 Si divora un gol clamoroso nel finale, che poteva sancire la vittoria dei giallorossi

All. Fonseca: 6 Fa qualche cambio nell’undici iniziale, per poi rimettere i big nella ripresa. Tuttavia, non riesce a sfondare e trova solo un pari.

Post-match Fonseca

” Abbiamo giocato con poca aggressività offensiva, faticando a costruire importanti palle-gol. Smalling non aveva i 90 minuti nelle gambe, adesso vedremo come sta. Mayoral è giovane, deve adattarsi al nostro calcio, bisogna dargli tempo. Ho cambiato tanti giocatori e non c’è stata l’intensità che ho chiesto, però l’inizio di stagione è buono”

Fonte foto: Forza Roma.info

Sandro Caramazza