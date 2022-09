Europa League: Roma, contro l’Helsinki non si può sbagliare

I giallorossi devono mettersi in moto dopo il ko all’esordio contro il Ludogorets

L’avventura della Roma di Josè Mourinho non è partita nel migliore dei modi quest’anno, con la sconfitta in terra bulgara in una serata difficile per tutti i calciatori. Una settimana dopo si riparte con l’obiettivo di centrare la prima vittoria indispensabile per il prosieguo del girone, che vede già Betis e Ludogorets a tre punti. La partita contro i finlandesi non sarà semplice come ammesso da Mourinho che tuttavia potrà ruotare diversi uomini per ritrovare un po’ di freschezza. L’allenatore concederà infatti un turno di riposo a Smalling e probabilmente a Matic, arretrando Pellegrini in mediana visto il ritorno di Zaniolo dal primo minuto. Dybala e Abraham ci saranno, così come Rui Patricio in porta.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti