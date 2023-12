Europa League: Roma, contro il Servette obiettivo vincere e segnare tanto

Tempo di lettura 1 minuto

Ai giallorossi basta un punto per superare il turno, tuttavia per arrivare primi dovranno fare meglio dello Slavia Praga

La Roma di Mourinho si è complicata le cose da sola per il passaggio da prima del girone in Europa League. Con la sconfitta contro lo Slavia Praga ora i giallorossi sono dietro ai cechi per differenza reti dunque non basterà vincere entrambe le gare rimaste se anche gli avversari lo faranno, ma servirà segnare parecchi gol. Dunque la Roma contro gli svizzeri del Servette, attualmente terzi nel girone, proverà a vincere segnando più reti possibili per assicurarsi intanto il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Mourinho si affiderà ancora a Lukaku, con anche Dybala che potrebbe giocare dall’inizio. Il portiere sarà Svilar mentre la difesa resta obbligata a causa della persistente assenza di Smalling.

Alessandro Fornetti