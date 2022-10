Europa League: Roma, contro il Betis serve una reazione

I giallorossi stanno deludendo in Europa e rischiano anche di non passare il turno; contro gli spagnoli servirà una prova di carattere per vendicare la sconfitta dell’andata

La Roma si prepara per il delicatissimo match di Europa League contro il Betis che dirà tanto sui destini dei due club in questa competizione. I tre punti ottenuti in altrettanti match, frutto di un solo successo e due sconfitte, sono molto deludenti per una squadra che puntava al salto di qualità dopo la vittoria della Conference League dello scorso anno. I giallorossi in Spagna avranno bisogno di una grande gara per cercare di non compromettere un girone che ad ora li vede terzi, dietro anche ai bulgari del Ludogorets. Peseranno le assenze di Dybala per infortunio e Zaniolo per squalifica, Mourinho sembra intenzionato a puntare su Abraham con la coppia Pellegrini-El Shaarawy alle sue spalle.

Fonte foto: sportnewsitalia.it

Alessandro Fornetti