Europa League: Roma, con lo Slavia Praga per prendersi il primato solitario del girone

I giallorossi condividono con i ciechi la testa del girone e all’Olimpico cercheranno il terzo successo consecutivo

La Roma di Josè Mourinho è a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Europa League e punta a continuare così per blindare la qualificazione nel minor tempo possibile. Gli avversari questa sera sono i cechi dello Slavia Praga, attualmente primi per differenza reti nonostante gli stessi punti dei giallorossi. Sarebbe dunque importante la vittoria in modo da distaccare lo Slavia e ipotecare già il passaggio del turno, visto che Sheriff e Servette sono ancora a zero punti. Mourinho farà poco turnover visti i tanti infortuni, in porta spazio a Svilar mentre a sinistra porrebbe giocare Zalewski.

Alessandro Fornetti