Europa League: Roma, ancora un match decisivo contro il Feyenoord

I giallorossi sfidano di nuovo gli olandesi dopo il pareggio dell’andata, con l’Olimpico pronto ad essere un fattore

La Roma torna in Europa League dopo il buon pareggio ottenuto in Olanda nella gara di andata dei sedicesimi di finale contro il Feyenoord. Questa sera all’Olimpico sarà dunque dentro o fuori, con nessuna compagine in vantaggio di punteggio. La Roma potrà contare come sempre sul fattore stadio Olimpico che proverà a spingere gli uomini di De Rossi verso l’ennesima grande notte europea, gli olandesi di contro cercheranno di interrompere la sequenza che li vede eliminati dalla Roma nelle ultime due campagne europee. Il tecnico avrà tutti a disposizione tranne lo squalificato Bove e si affiderà ancora a Svilar in porta ed al tridente formato da El Shaarawy, Dybala e Lukaku.

Fonte foto: romaforever.it

Alessandro Fornetti