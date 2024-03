Europa League: Roma, a Brighton per conservare un largo vantaggio

Tempo di lettura 1 minuto

I giallorossi hanno dominato il match dell’Olimpico ed in trasferta dovranno evitare cali di concentrazione

La Roma torna in Europa League una settimana dopo il 4-0 rifilato al Brighton all’Olimpico. I giallorossi hanno dunque un largo margine da gestire ma dovranno esser bravi a non calare il livello di attenzione, visto che ora gli inglesi non hanno nulla da perdere. La compagine di De Zerbi proverà l’impresa affidandosi al supporto del pubblico, mentre De Rossi ruoterà qualche giocatore in vista dell’impegno di campionato contro io Sassuolo. La Roma deve rinunciare a Lukaku per un problema all’anca ed è atteso Azmoun dall’inizio con Dybala e Zalewski che dovrebbe prendere il posto di El Shaarawy. La difesa sarà schierata a 4 e torneranno titolari sia Celik che Spinazzola.

Fonte foto: uefa.com

Alessandro Fornetti