Europa League: Napoli, uomini contati per la trasferta contro il Legia Varsavia

I partenopei sfidano i polacchi in un match importante senza diversi titolarissimi

Il Napoli di Luciano Spalletti arriva al match europeo contro il Legia Varsavia con qualche problema. La classifica non del tutto sicura nel gruppo C obbliga gli azzurri a fare risultato in terra polacca. Il Legia, primo nel girone ma in crisi in campionato, cercherà i tre punti per mettere un’ipoteca sulla qualificazione, mentre il Napoli ora secondo vincendo scavalcherebbe proprio i prossimi avversari in cima al raggruppamento. Spalletti ha diversi problemi di formazione; mancheranno per infortunio Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz e per squalifica Mario Rui con le turnazioni che saranno ridotte al minimo con gli uomini a disposizione. Torneranno dal primo minuto Meret, portiere di coppa, Demme, Elmas ed uno tra Petagna e Mertens con l’altro pronto a subentrare. Difesa obbligata infine viste anche le defezioni di Malcuit e Manolas, con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus.

Fonte foto: calciotoday.it

Alessandro Fornetti