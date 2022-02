Europa League: Napoli, serata speciale contro il Barcellona

Gli azzurri cercano l’impresa contro i blaugrana con la spinta di uno stadio che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà in uno dei match più affascinanti e attesi di questa giornata di calcio europeo il Barcellona di Xavi per il ritorno del play-off di Europa League. Dopo l’1-1 al Camp Nou ci si sposta al Maradona dove la spinta dei tifosi di casa dovrà fare la differenza di fronte ad un avversario che all’andata ha schiacciato il Napoli per quasi tutto il match senza però mai riuscire a concretizzare. Spalletti ritrova alcune pedine fondamentali come Insigne, ma anche Fabian e Osimhen che erano partiti fuori con il Cagliari ma che ora sono pienamente a disposizione. La partita dovrà mostrare un Napoli coraggioso per cercare una vittoria che darebbe molto slancio per il futuro, sia per la competizione europea ma anche per il campionato dove i partenopei stanno lottando al vertice. Il Barcellona è squadra temibile e vorrà confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane sia dal punto di vista del gioco che da quello dei risultati, ci si aspetta dunque una grande serata di calcio.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti