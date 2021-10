Europa League: Napoli, imperativo vittoria contro il Legia

I partenopei volano in campionato ma faticano in Europa, oggi contro i polacchi servono tre punti

Il Napoli di Spalletti non può più sbagliare in Europa League, nella sfida odierna contro il Legia Varsavia non ci sono alternative alla vittoria. La situazione degli azzurri nel Gruppo C è difficile per stessa ammissione dell’allenatore, con il momentaneo ultimo posto frutto di un pari e una sconfitta. Il Napoli cerca il primo successo stagionale in questa competizione contro i polacchi, sorprendentemente a punteggio pieno ed in crisi nel proprio campionato. Spalletti nonostante l’importanza della gara dovrebbe operare un massiccio turnover a causa dello scontro importante contro la Roma in campionato in programma tra tre giorni. Confermati Koulibaly e Insigne, potrebbero vedersi dal primo minuto Juan Jesus, Demme, Elmas e Mertens, pronto a far rifiatare uno scatenato Osimhen. Napoli dunque a caccia di tre punti, bisogna rimettere le cose a posto anche in Europa League.

Fonte foto: vesuvius.it

Alessandro Fornetti