Europa League: Napoli, con il Leicester è da dentro o fuori

Gli azzurri si giocano la permanenza nella seconda competizione europea in un girone dove può ancora succedere di tutto

Il Napoli di Luciano Spalletti non vive il proprio miglior momento, visti i tantissimi infortuni che stanno penalizzando sia il cammino in campionato che quello in Europa League. La gara in programma questo pomeriggio in casa contro il Leicester è una di quelle da non sbagliare, con un solo risultato a disposizione per poter continuare il percorso in questa competizione. Gli inglesi al momento sono primi a otto punti, poi Spartak Mosca e Napoli a sette e Legia a sei, quindi ancora tutte le compagini sono in corsa per la qualificazione. Il Napoli deve vincere per forza per ottenere quantomeno il secondo posto, ma per farlo dovrà contare su pochi uomini visto che non recupera nessuno degli infortunati. Fuori dunque anche Fabian e Insigne, gli unici che avevano qualche possibilità, e rosa sempre più corta con Spalletti che si affiderà probabilmente a Petagna in avanti lasciando inizialmente Mertens in panchina. Match molto importanti tra due compagini di alto livello che sono in difficoltà ma che puntano al passaggio del turno.

Fonte foto: webmagazine24.it

Alessandro Fornetti