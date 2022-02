Europa League: Napoli a Barcellona per una serata di grande calcio

Grande sfida al Camp Nou tra due delle compagini più forti della competizione

Barcellona-Napoli è senza dubbio la sfida di cartello in Europa League, non solo perchè si giocherà nel ricordo del doppio ex Diego Armando Maradona ma anche perchè i due club sono tra quelli con il maggior prestigio in tutta la competizione e uno sarà costretto ad abbandonarla prematuramente. I partenopei arrivano alla sfida con qualche dubbio di formazione che riguarda principalmente la presenza di Osimhen dal primo minuto; il nigeriano non si era allenato per un fastidio al ginocchio ma ci sono comunque possibilità che scenda in campo dall’inizio, altrimenti pronto Mertens al suo posto. Senza Politano e Lozano, Spalletti si affiderà ad Elmas per completare il trio di trequartisti con Zielinski e Insigne, mentre tornerà da titolare anche Anguissa nel centrocampo con Fabian Ruiz. Sarà una grande serata di calcio al Camp Nou, con entrambe le compagini che daranno il meglio per qualificarsi al turno successivo.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Alessandro Fornetti