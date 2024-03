Europa League: Milan, vietato sottovalutare lo Slavia Praga

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri hanno pescato bene nei sorteggi e puntano a blindare la qualificazione a San Siro

Il Milan di Pioli torna in Europa League dopo il passaggio del turno ottenuto contro il Rennes. L’avversario negli ottavi di finale sarà lo Slavia Praga, compagine ceca che già conosce il calcio italiano avendo affrontato la Roma proprio in questa campagna europea, uscendo con un bilancio di una sconfitta e una vittoria. I rossoneri puntano a chiudere il discorso a San Siro, ma sottovalutare lo Slavia è un errore che non va fatto, come dimostrato anche dalla Roma, visto che i cechi hanno comunque giocatori interessanti soprattutto nel reparto offensivo. Pioli schiererà i titolari in attacco, con il ritorno di Reijnders a centrocampo e quello di Kjaer in difesa.

Fonte foto: ilsussidiario.net

Alessandro Fornetti