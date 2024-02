Europa League: Milan, ampio vantaggio da gestire contro il Rennes

Tempo di lettura meno di un minuto

I rossoneri hanno indirizzato la qualificazione con un secco 3-0 una settimana fa a San Siro

Il Milan torna in Europa League dopo la deludente sconfitta di Monza e desideroso di riprendere subito il feeling con la vittoria. Dopo aver battuto facilmente il Rennes a San Siro, si vola in Francia con l’obiettivo di bissare il successo e candidarsi come una delle favorite alla vittoria finale. I francesi tenteranno un’impresa difficilmente realizzabile ma alla quale crederanno fino all’ultimo pallone. Pioli non vuole distrazioni e sembra intenzionato a fare pochi cambi nonostante l’ampio vantaggio accumulato: Jovic è favorito su Giroud per l’attacco, mentre a centrocampo è probabile un turno di riposo per Loftus-Cheek che sarà sostituito da Rejnders, con Musah che scalerà al posto dell’olandese.

Fonte foto: sport.virgilio.it

Alessandro Fornetti