Europa League: Milan, a Praga con due gol da gestire

I rossoneri arrivano da un match di andata vinto pur senza brillare, con i cechi servirà attenzione

Il Milan di Pioli torna in Europa League una settimana dopo il 4-2 nell’andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga. I rossoneri hanno disputato quasi tutto il match in superiorità numerica non brillando nonostante le quattro reti. Ora a Praga servirà attenzione perché lo Slavia in casa ottiene grandi risultati e farà di tutto per ribaltare il risultato ottenuto a Milano, con i rossoneri che comunque partono favoriti vista la differenza di qualità delle due rose. Pioli si affiderà ai titolarissimi dunque torneranno dal primo minuto sia Leao che Giroud, con gli unici ballottaggi che riguardano il reparto difensivo.

