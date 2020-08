Europa League, Manchester United: c’è il Siviglia sulla strada per la finale

Domani sera i Red Devils sfidano gli andalusi nella prima semifinale di Coppa, chi vince affronterà una tra Inter e Shakhtar

Dopo la sofferta vittoria ai supplementari nei quarti contro il Copenhagen, arrivata grazie ad un gol su rigore di Bruno Fernandes, il Manchester United si prepara a fronteggiare il Siviglia nella prima semifinale di questa inedita edizione dell’Europa League. La vincente di questa sfida si contenderà il trofeo nella finale di venerdì prossimo contro la vincente tra Inter e Shakthar Donetsk. Vediamo probabili formazioni e precedenti del match.

Per la partita contro gli andalusi Solskjaer sembra orientato a confermare il suo classico 4-2-3-1: de Gea tra i pali, Lindelof e Maguire centrali di difesa con Wan-Bissaka e Williams terzini; in mediana Pogba e Matic, mentre a supporto dell’unica punta Martial ci saranno da destra a sinistra Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford. Il Siviglia invece opterà molto probabilmente per il 4-3-3 con Bounou in porta, Koundé e Diego Carlos al centro della difesa, Jesus Navas e Reguilòn esterni bassi, Banega, Fernando e Jordàn a centrocampo, a supporto del tridente formato da Ocampos, Munir e En-Nesyri. Assente dal primo minuto de Jong.

I precedenti tra Manchester United e Siviglia, in Europa, sono solo due. Nell’edizione 2017-2018 della Champions League le due squadre si incontrarono negli ottavi di finale: all’andata in Spagna finì 0-0, al ritorno gli andalusi riuscirono nell’impresa di espugnare Old Trafford per 2-1, qualificandosi per i quarti. Ora inglesi e spagnoli si affronteranno in una competizione minore, ma in palio c’è una finale che per entrambe le formazioni significherebbe molto, soprattutto in un’annata particolare come questa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Cassandrapronostici.com)