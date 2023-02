Europa League: le ultime su Roma e Juventus

Dopo la Champions League riparte anche la seconda competizione europea in cui sono impegnati giallorossi e bianconeri

L’Europa League ricomincia con i sedicesimi di finale in programma quest’oggi nelle fasce orarie 18:45/21. Tra i club italiani abbiamo la Roma che affronterà in Austria il Salisburgo e la Juventus che ospiterà a Torino il Nantes. Per quanto riguarda i giallorossi sfida complicata che Mourinho affronterà con la rosa titolare; attesi dunque ancora Pellegrini e Dybala dietro ad Abraham e confermata in blocco anche la difesa guidata da Smalling. Per i bianconeri impegno sulla carta più agevole contro i francesi e dunque Allegri farà qualche cambio rispetto all’ultimo match con la Fiorentina; dovrebbe star fuori Chiesa ma anche Locatelli, sfavorito nel ballottaggio con Paredes.

Alessandro Fornetti