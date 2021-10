Europa League: Lazio, vietato distrarsi contro il Marsiglia

I biancocelesti cercano un’altra vittoria nella seconda competizione europea in un girone tutt’altro che semplice

La Lazio di Sarri accende e spegne troppo spesso l’interruttore della continuità, ecco perchè trovarla in Europa League potrebbe aiutare la squadra a stabilizzarsi anche in campionato. Dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca, i biancocelesti cercano il bis contro il Marsiglia nel girone E di Europa League che comprende anche il Galatasaray, attualmente in testa con 4 punti. La Lazio con una vittoria metterebbe più al sicuro la propria posizione, anche se l’ideale sarebbe prendersi il primo posto per affrontare un turno ad eliminazione in meno quando scenderanno anche le terze classificate in Champions League. Maurizio Sarri non cambierà troppo il proprio undici iniziale, ritroverà Acerbi, ancora squalificato in campionato, a guidare la difesa e si affiderà ad Immobile per scardinare la difesa avversaria. Tra i big probabilmente a riposo Milinkovic-Savic e Pedro con Basic e Zaccagni pronti a sostituirli dal primo minuto.

Fonte foto: calciomercatoweb.it

Alessandro Fornetti