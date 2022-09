Europa League: Lazio, trasferta insidiosa in Danimarca

I biancocelesti sono ospiti del Midtjylland in una gara da vincere per rafforzare il primato nel girone

La Lazio di Sarri è in ottimo momento di forma e punta al secondo successo consecutivo in Europa League dopo quello roboante contro il Feyenoord. Stavolta ad attenderla c’è il Midtjylland, compagine danese sconfitta all’esordio dallo Sturm Graz che però cercherà di costruire il proprio cammino europeo tra le mura amiche. Per Sarri è una trasferta insidiosa e la affronta senza Lazzari e Zaccagni e con qualche rotazione in vista del campionato. L’allenatore darà spazio a Hysaj, Vecino e Cancellieri con probabile staffetta tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic con quest’ultimo che partirà dalla panchina. La vittoria darebbe tanta tranquillità in vista degli altri incontri, visto il girone molto alla portata.

Fonte foto: minutidirecupero.it

Alessandro Fornetti