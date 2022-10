Europa League: Lazio, contro il Midtiylland vale più di tre punti

I biancocelesti sono ancora appaiati alle altre compagini nel girone più equilibrato della competizione, contro i danesi vincere è d’obbligo per dimenticare la sconfitta dell’andata

La Lazio sfida il Midtiylland nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League in quello che è il raggruppamento più incerto con tutte le squadre a quota 5 punti. I biancocelesti hanno però grandi motivazioni per vincere questa sfida; oltre alla qualificazione alla fase successiva come obiettivo primario, vogliono infatti vendicare la clamorosa sconfitta per 5-1 rimediata in Danimarca, unico neo di una stagione finora di ottimo livello. Sarri come sempre farà poco turnover ma dovrà rinunciare a Lazzari squalificato e Immobile infortunato, per questo in attacco sono pronti ancora Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni mentre a centrocampo Luis Alberto dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Fonte foto: static.sky.it

Alessandro Fornetti