Europa League: Lazio con Immobile per ribaltare il Porto

I biancocelesti sfidano i portoghesi con l’obiettivo di rimontare la situazione di svantaggio maturata all’andata

La Lazio di Maurizio Sarri sfida all’Olimpico il Porto per cercare la rimonta dopo la sconfitta per 2-1 in terra lusitana negli spareggi play-off dell’Europa League. Vincere con un gol di scarto non basta più viste le nuove regole della Uefa sui gol in trasferta, perciò i biancocelesti dovranno disputare una grande partita se vorranno proseguire il cammino in questa competizione. Sarri ritrova Immobile dopo l’assenza nella gara d’andata, ma perde Pedro per infortunio e Zaccagni per squalifica, non certo due assenze di poco conto. Sarà proprio Immobile a dover trascinare la squadra in una missione complicata vista la caratura dell’avversario ed il risultato di svantaggio, ma anche Sarri, che ha già vinto l’Europa League, potrà dare forti motivazioni ai suoi calciatori. Il Porto di contro vorrà superare il difficile ostacolo e confermarsi come una delle outsiders più credibili per la vittoria della coppa.

Fonte foto: footballnews2.com

Alessandro Fornetti